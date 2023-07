Exposition « Ceci n’est pas une photographie ! » Domaine de Rocheville Parnay, 10 juillet 2023 10:00, Parnay.

Exposition « Ceci n’est pas une photographie ! » Domaine de Rocheville Parnay 10 juillet – 6 septembre

Le Domaine de Rocheville expose les œuvres de David Ash pour son exposition estivale. D’un réalisme époustouflant, ses peintures ne vous laisseront pas indifférent. 10 juillet – 6 septembre 1

Né en Angleterre, David Ash est diplômé de deux écoles d’art prestigieuses : l’Ecole des Beaux Arts de Chelsea et le Royal College of Art de Londres. Après avoir longtemps été portraitiste, il s’est installé aux Rosiers-sur-Loire et se consacre désormais à la peinture de paysages et de natures mortes.

Son style est un mélange d’hyperréalisme, de batik et de motifs complexes. Il se laisse la liberté d’explorer différentes techniques et différents médiums mais apporte une attention toute particulière au traitement de la lumière.

Une quarantaine de ses toiles sont exposées au Domaine de Rocheville pour la première fois.

Leur réalisme est étonnant mais ne vous y trompez pas : « Ceci n’est pas une photographie ! ».

Une exposition à découvrir pendant tout l’été et à coupler avec une découverte des vins du domaine si le cœur vous en dit.

Domaine de Rocheville Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire