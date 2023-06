Exposition « Printemps Onirique » Domaine de Rocheville Parnay, 1 juin 2023 10:00, Parnay.

Le Domaine de Rocheville à Parnay accueille une nouvelle exposition. Entre peinture et photographie, Javier Ortas et Andrea Friederichs-du Maire nous ouvrent les portes de leurs univers respectifs.

Découvrez une exposition temporaire, en collaboration avec la maison-galerie Le Cactus Bleu (Reugny, 37).

Andrea Friederichs-du Maire : Art photographique numérique et autoportraits créatifs

Photographe allemande vivant à Hambourg, Andrea Friederichs-du Maire recherche l’ expression picturale de sa propre expérience intérieure. La photographie, les autoportraits et le post-traitement sont conjugués pour créer des collages photo surréalistes. Les visions oniriques d’Andrea se fondent en récits. Ses collages reflètent toujours un instant, un ressenti et son être dans l’instant présent, qui peut se transformer en autre chose à tout moment. Ils veulent raconter des histoires, divertir, interroger, irriter, stimuler. Surgi des profondeurs d’un subconscient mouvant et vivant, ce qui reste souvent caché devient ici visible…

Javier Ortas : Peinture à l’aquarelle

Javier Ortas est un peintre espagnol de 57 ans installé à Tolède. L’artiste est inspiré par la vie citadine pour avoir vécu dans de très grandes villes comme Madrid, Mexico et Los Angeles. Il apprécie tout particulièrement d’intégrer la nature, son autre passion, dans ses aquarelles. Javier cherche à aller à l’essentiel et à montrer la beauté des choses et des êtres qu’il met en scène sur des thèmes divers et dynamiques. Il crée ses œuvres avec son imagination, sans utiliser de modèle. Il invente et crée des scènes, des personnages et des éléments de son monde intérieur. Le résultat est un style pur, défini et catégorique. Des œuvres exclusives et différentes qui révèlent la particularité de son talent.

Profitez-en pour (re)découvrir les vins bios et les nouveaux millésimes 2022 du domaine viticole avec une dégustation sur la terrasse panoramique ou dans l’espace d’exposition avec vue sur le chai à barriques et le vallon de Parnay.

Domaine de Rocheville Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire