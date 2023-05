Théâtre en plein air, 29 juillet 2023, Parnac.

Parnac,Indre

La mairie de Parnac vous propose un spectacle en plein air..

Samedi 2023-07-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-29 . EUR.

Parnac 36170 Indre Centre-Val de Loire



The Mairie de Parnac invites you to an open-air show.

El Ayuntamiento de Parnac organiza un espectáculo al aire libre.

Das Rathaus von Parnac bietet Ihnen ein Freiluftspektakel an.

Mise à jour le 2023-05-25 par Destination Brenne