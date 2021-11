Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École 79400, Saint-Maixent-l'École Parlotte autour d’un café Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: 79400

Saint-Maixent-l'École

Parlotte autour d’un café Saint-Maixent-l’École, 9 novembre 2021, Saint-Maixent-l'École. Parlotte autour d’un café Porte Chalon 11 Rue Châlon Saint-Maixent-l’École

2021-11-09 – 2021-11-09 Porte Chalon 11 Rue Châlon

Saint-Maixent-l’École 79400 Parlotte autour d’un café.

Vous ferez connaissance et parlerez de l’association.

Porte Chalon 11 Rue Châlon Saint-Maixent-l’École

Détails Catégories d’évènement: 79400, Saint-Maixent-l'École Autres Lieu Saint-Maixent-l'École Adresse Porte Chalon 11 Rue Châlon Ville Saint-Maixent-l'École lieuville Porte Chalon 11 Rue Châlon Saint-Maixent-l'École