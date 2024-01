Parlons voyage à la Réunion centre social le labO des possibles Beaugency, lundi 19 février 2024.

Parlons voyage à la Réunion Découverte de la Réunion avec ses paysages escarpés et ses plages de sable fin Lundi 19 février, 15h00 centre social le labO des possibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T15:00:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-19T15:00:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Venez découvrir l’île de la Réunion au travers un diaporama et des échanges présentés par une voyageuse.

Cette île est réputée pour son intérieur volcanique recouvert de forêt tropicale, ses récifs de corail et ses plages. Son site le plus emblématique est le piton de la Fournaise, un volcan actif qui peut être gravi et s’élève à 2 632 m d’altitude.

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0788299881 »}]

voyage partage

