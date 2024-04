Parlons sciences L’effet des sucres sur le cerveau Place du 6ème R.P.I. Ma Mont-de-Marsan, jeudi 4 avril 2024.

Conférence

De plus en plus de recherches scientifiques montrent que ce que nous mangeons affecte directement notre cerveau et nos comportements. Xavier Fioramonti, chercheur à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et à l’Unité NutriNeuro et Adeline Coursan, doctorante NutriNeuro, reviendront sur les impacts des nutriments et plus particulièrement des sucres sur notre cerveau.

Réservation conseillée .

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

