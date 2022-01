Parlons projet d’autonomie et de transition Hénon, 4 juin 2022, Hénon.

Parlons projet d’autonomie et de transition Hénon

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 16:00:00

Hénon Côtes d’Armor Hénon

Tu as un projet de transition globale personnelle et/ou professionnelle ? un projet d’écolieu/oasis ?

Rends-nous visite à « La Pâture es Chênes » pour parler d’autonomie, de transition écologique et intérieure, de permaculture.

Au programme :

découverte de notre projet familial global de transition et d’autonomie via la visite guidée de l’écolieu, ses bâtiments et son jardin-forêt;

repas tiré du sac (où chacun-e amène et on partage, végétarien de préférence);

invitation à partager ton projet, ta vision, ton rêve;

échange collectif / questions-réponses sur la permaculture, l’autonomie, la transition écologique et intérieure.

Inscription obligatoire

+33 6 83 88 39 60 http://www.lapatureeschenes.fr/contact-acces.html

