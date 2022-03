Parlons printemps Maison du patrimoine, 6 avril 2022, Comines.

Parlons printemps

du mercredi 6 avril au mercredi 20 avril à Maison du patrimoine

Le printemps est arrivé en mars et la nature s’est éveillée… C’est l’occasion d’en profiter. Tentons de comprendre son langage, de l’écouter et de percevoir sa fragilité… Inscription obligatoire auprès de la Maison du patrimoine. Voici le programme complet des animations : Mercredi 6 avril Spectacle – Le langage des oiseaux À 16h, de 3 à 10 ans – Nautilys Spectacle de théâtre d’ombres et images animées Mercredi 13 avril Balade guidée : Découverte des oiseaux À 14h30, tout public – Maison du Patrimoine par la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature Jeudi 14 avril Atelier créatif collage À 10h, de 5 à 14 ans – Maison du Patrimoine Plantes et oiseaux dans la mythologie Samedi 16 avril Spectacle au milieu des livres À 10h, Tout public – Médiathèque Ducarin Conférence burlesque par les Ti Weepapiers Mercredi 20 avril L’hirondelle ne fait pas le printemps À 14h30, exposition animée tout public À la Ferme de la Rouge Porte 1560 chemin du Hel – Comines

Gratuit sur inscription

Parlons printemps, c’est deux semaines d’animations gratuites à la découverte des oiseaux et de la nature pour toute la famille !

Maison du patrimoine 4/6 rue du pont Comines Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T16:00:00 2022-04-06T16:30:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T11:00:00;2022-04-20T14:30:00 2022-04-20T16:30:00