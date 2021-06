Ramonville-Saint-Agne Centre social d'animation Couleurs et Rencontres Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Parlons parentalité Centre social d’animation Couleurs et Rencontres Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’arrivée d’un enfant bouscule le quotidien. Le centre social met en place un groupe de parole pour échanger autour des questions liées à la parentalité. Un espace d’échange et d’écoute dans la bienveillance pour partager son expérience et trouver ensemble des solutions pour surmonter certaines craintes ou difficultés. Autour d’un thème choisi par les participant.es du groupe, il s’agira de libérer la parole, de prendre conscience de ses compétences parentales et de les partager. Ce sera également l’occasion de créer une boîte à outils pour aider à relever tous les défis liés à la vie de jeunes parents. ### PROCHAIN ATELIER Rendez-vous mercredi 2 juin à 9 h 30 au centre social. Cette séance sera consacrée à **la séparation, la reprise du travail après le congé maternité et/ou parental** et sera animée par Fabienne Thollois.

Sur inscription | Gratuit | 6 à 8 parents (enfants de 0 à 3 ans acceptés)

Centre social d'animation Couleurs et Rencontres 18 place Marnac, 2e étage au-dessus du centre commercial, 31520 Ramonville-Saint-Agne

