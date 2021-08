Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Parlons musique Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Parlons musique Dinan, 13 octobre 2021, Dinan. Parlons musique 2021-10-13 18:00:00 – 2021-10-14

Dinan Côtes d’Armor Autour des spectacles – En compagnie de Nelly Poidevin et Olivier Pont

Mercredi 13 octobre 2021 18h

Bibliothèque municipale | Dinan En lien avec le concert Les Plaisirs du Louvre de l’Ensemble Correspondance, jeudi 14 octobre au Théâtre des Jacobins, venez explorer l’univers des musiques anciennes et de la musique baroque. Réservation obligatoire | nombre de places limité : bm@dinan.fr |02 96 39 04 65 +33 2 96 87 03 11 http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/Agenda/Johannes-Brahms Autour des spectacles – En compagnie de Nelly Poidevin et Olivier Pont

Mercredi 13 octobre 2021 18h

Bibliothèque municipale | Dinan En lien avec le concert Les Plaisirs du Louvre de l’Ensemble Correspondance, jeudi 14 octobre au Théâtre des Jacobins, venez explorer l’univers des musiques anciennes et de la musique baroque. Réservation obligatoire | nombre de places limité : bm@dinan.fr |02 96 39 04 65 dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville 48.45277#-2.04246