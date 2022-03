“Parlons Information, parlons Démocratie” avec Reporters sans frontières Créon, 29 mars 2022, Créon.

“Parlons Information, parlons Démocratie” avec Reporters sans frontières Créon

2022-03-29 10:30:00 – 2022-03-29 13:00:00

Créon Gironde

EUR Reporters sans frontières lance l’opération #BusRSF pour le droit à l’information : un parcours dans 20 villes pour stimuler le dialogues entre citoyens et journalistes. RSF sera à Créon le 29 mars de 10h30 à 13h.

En plein coeur de la campagne pour l’élection présidentielle, moment crucial de délibération démocratique, RSF mobilise les Français autour des enjeux liés à l’information. L’objectif est que les citoyens de régions, de catégories sociales et de convictions diverses, non-journalistes et journalistes confondus, engagent un dialogue sur l’avenir du droit à l’information dans notre pays.

dernière mise à jour : 2022-03-23 par