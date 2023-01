Parlons français Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Parlons français Bibliothèque Parmentier, 20 janvier 2023, Paris. Du vendredi 20 janvier 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

vendredi

de 11h00 à 12h00

. gratuit Cet atelier est gratuit et ne nécessite pas d’inscription. Cet atelier n’a pas lieu pendant les vacances scolaires Parlons français, un atelier de conversation Quel que soit votre niveau de langue, venez partager un moment convivial et ludique ouvert à toutes et à tous ! On parle, on discute et on joue ensemble pour se sentir à l’aise avec le français et gagner en confiance. Les bibliothécaires vous proposerons des activités différentes à chaque séance ! Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : 0155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

