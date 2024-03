Parlons femmes à la Maison! La 4ème édition du mois de l’empowerment revient à la maison de la Conversation Maison de la Conversation Paris, samedi 3 février 2024.

Du samedi 03 février 2024 au samedi 30 mars 2024 :

samedi

de 14h00 à 19h00

.Public adultes. payant

Sur place ou à l’avance au prix : 10 euros.

Un tarif solidaire est mis en place au prix de 4 euros. Pour en bénéficier, nous transmettons sur demande le CODE PROMO. (cf. contact)



Un festival inclusif et féministe ouvert à tous·tes où des expert·e·s prennent la parole sur des sujets sociétaux dont on a besoin de parler davantage pour créer une

société plus juste et égalitaire.

Tous les samedis, une thématique est abordée avec une table ronde et une série d’ateliers. Différents formats pour réfléchir, échanger et agir ensemble en toute convivialité !

Créé et organisé par Find Yourself (asso loi 1901), qui oeuvre pour plus d’égalité entre les genres et l’empowerment des femmes, le mois de l’Empowerment met en lumière de nouveaux rôles modèles engagés, qui font bouger les lignes à leur échelle sur des sujets comme la liberté financière, la sexualité, l’ambition professionnelle, la santé mentale ou encore la diversité, l’équité et l’inclusion.

Le programme de chaque samedi :

SAMEDI 2 MARS : FEMMES & ARGENT : PARLONS-EN !



14h-16h : Talk : Femmes & argent, parlons-en !

16h30-17h30: Atelier #1 : Apprendre à parler d’argent sans tabous

17h45-18h45: Atelier #2: Apprendre à négocier son salaire



SAMEDI 9 MARS : FEMMES & SPORT DE HAUT NIVEAU : QUELS CHALLENGES



14h-16h : Talk : Sportives de haut niveau : quels enjeux pour les femmes qui veulent faire carrière ?

16h30-17h30 : Atelier #1 : Initiation à la boxe

17h45-18h45 : atelier #2 : Initiation à la Pôle Dance



SAMEDI 16 MARS : SANTE MENTALE ET RESEAUX SOCIAUX



14h – 16h : Talk : Santé mentale et réseaux sociaux : (in)compatibles ?

16h30 – 17h30 : Atelier #1 : Cercle de discussion sur la santé mentale au travail

17h45 – 18h45 : Atelier #2 : Théâtre forum sur les émotions et la santé mentale



SAMEDI 23 MARS : LES VOIES VERS UNE SEXUALITE EPANOUIE



14h – 16h : Talk : Les voies vers une sexualité épanouie

16h30 – 17h30 : Atelier #1 : Découvrir les différents langages érotiques

17h45 – 18h45 : Atelier #2 : Sophrologie



SAMEDI 30 MARS : DIVERSITÉ, EQUITÉ & INCLUSION : QUELS ENJEUX ?



14h – 16h : Talk : Diversité, équité et inclusion: quels enjeux pour les entreprises ?

16h30 – 17h30 : Atelier #1 : Initiation au handi-basket

17h45 18h45 : Atelier #2 : jeux & Quizz sur les enjeux de la diversité

Maison de la Conversation 10-12, rue Maurice Grimaud 75018

Contact : https://maisondelaconversation.org/ media@maisondelaconversation.org https://www.helloasso.com/associations/find-yourself/evenements/le-mois-de-l-empowerment-du-1-au-30-mars-2024

Canva Du 2 au 30 mars, RDV à la maison de la Conversation pour parler femmes!