le mercredi 9 mars à 19:00

Pensez-vous en savoir beaucoup sur le rôle des femmes dans l’UE ? Savez-vous quand les femmes ont été autorisées à voter pour la première fois en France ? Il est temps de vérifier, il est temps de défier vos connaissances. La MEBA organise ce 9 mars à 19h, en l’honneur de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars, un quiz sur le rôle des femmes en Europe dans différents domaines tels que la politique, le sport, ou encore un peu d’histoire sera présent.

Entrée libre sous réserve de pass vaccinal

Conférence sur l’égalité dans différents domaines dont le sport. Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine 1 place Jean Jaurès, Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

2022-03-09T19:00:00 2022-03-09T20:00:00

