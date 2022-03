Parlons du jardin Place Saint-Maclou,Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Une invitation vous est lancée pour flâner dans les allées de Parlons du Jardin. Pour cette édition, un vaste marché aux fleurs est organisé par la Ville et ses partenaires. Une quinzaine d’exposants vous proposera un large choix de fleurs, de plantes vivaces, de légumes bio, d’arbustes et autres plantes vertes. Des commerçants de produits originaux à base de végétaux (miel, infusions…) seront aussi présents pour compléter ce marché de printemps, ainsi qu’une épicerie fine. Cette édition marque aussi le retour des animations (qui avaient dû être annulées l’an dernier en raison de la crise sanitaire). Parmi les nouveautés, un bar à fleurs et les ateliers faits main d’Adeline où vous apprendrez comment réaliser des produits ménagers zéro déchet.

Animations gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T18:30:00

