Parlons de notre ville : randonnée curieuse, discut’, quizz, match d’impro Caen, 10 octobre 2021, Caen.

Parlons de notre ville : randonnée curieuse, discut’, quizz, match d’impro 2021-10-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-10 20:00:00 20:00:00 Le Bazarnaom 35, Cours Caffarelli

Caen Calvados

Le Pavillon organise une journée d’animations dans la cadre de la Biennale de l’architecture.Parcours : La randonnée curieuses des Pionniers

Dimanche 10 octobre 2021, 10h-13h

Du Pavillon jusqu’aux champs, en passant par les franges périurbaines de la ville, suivez Territoires pionniers dans une exploration des strates du territoire.

Une proposition de Territoires Pionniers | Maison de l’architecture Caen Normandie

Tout public. Enfants accompagnés.

Tenue adaptée à prévoir. Sous réserve des conditions météo et sanitaires.

Gratuit ou prix libre. Places limitées.

Inscription nécessaire sur helloasso La discut’ : C’est beau ! C’est moche ! Les mots pour le dire

Dimanche 10 octobre 2021, 12h-14h

Tout le monde a une perception différente du beau et du moche. Qu’est ce que le beau et le moche en architecture ? À quelle référence fait-on appel quand on pose ces avis ? L’ancien ne peut-il être que beau et le contemporain que moche ?…

Et comment fait-on pour aller au delà de ces avis souvent très tranchés ? Accoudons-nous au comptoir et discutons-en !

Sur le temps du midi, apportez de quoi manger et venez échanger, discuter, débattre.

Avec Alain Van der Malière, président de l’association Le Pavillon.

Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso .Quizz : Êtes vous topophile ?

Dimanche 10 octobre 2021, 15h-16h

La rédaction de la revue vous propose un quizz topophile sur les relations entre un individu et son milieu. Un quizz personnel, subjectif, voire sentimental. Pas de bonne ou mauvaise réponse, seulement une invitation à porter attention à nos lieux de vie.

Une proposition de la Revue Topophile

Place limitée. Inscription nécessaire sur helloasso Théâtre d’improvisation : Les transitions font leur sketch

Dimanche 10 octobre 2021, 18h30-20h

Une liste de mots clés collectés par notre écrivain public, Guillaume Nail pendant toute la biennale, sera confiée aux comédiens improvisateurs, pour un catch d’improvisation 100% transitions !

Des sketchs improvisés pour illustrer avec humour la thématique de la biennale.

Sur une idée du Pavillon, mise en scène par les comédiens de l’association Macédoine.

Au Bazarnaom. Entrée libre. Places limitées. Inscription nécessaire sur helloasso

Ces ateliers sont programmés dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.

Programme complet disponible à télécharger ici.

Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

