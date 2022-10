Parlons danse : l’écriture chorégraphique Dinan, 22 novembre 2022, Dinan.

Parlons danse : l’écriture chorégraphique

2022-11-22 – 2022-11-22

Marie Desoubeaux se forme à la musique (violoncelle et clavecin) et à la danse dès 6 ans au Conservatoire de Caen, avant d’entamer une carrière de danseuse et de chorégraphe à Paris puis à l’international. Elle dirige la compagnie Présomptions de Présences depuis 2016. Ses créations sont emprunts d’un savant mélange d’inspirations et de réflexions entre écritures chorégraphiques, dramatiques et musicales. Elle vit et travaille dans les Côtes d’Armor depuis 2021.

Après la série des désormais célèbres « Parlons musique », le Kiosque lance, suite à l’ouverture du département danse, les « Parlons danse », temps d’échange entre public et chorégraphe.

Réservation conseillée

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck Rousseau Dinan

