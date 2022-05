Parlons CRUSH Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval Drôme Le Poët-Laval FÉMININ et SEXUALITÉ : Bienvenue aux filles de 11/17 ans et à leur mère (tante, grd sœur, etc), pour réfléchir ensemble, jouer, rire et échanger, dans un contexte joyeux et sécurisant. contact@parlons-crush.com +33 6 63 13 43 62 https://parlons-crush.wixsite.com/parlons-crush/ Le Poët-Laval

