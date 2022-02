Parlons bouquins : Voyages en livre Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Catégories d’évènement: Essonne

Bibliothèque Diane-de-Poitiers, le samedi 5 mars à 14:30

**PARLONS BOUQUINS : VOYAGES EN LIVRE** Samedi 5 mars à 14h30 à la bibliothèque Diane-de-Poitiers _Le rendez-vous pour partager vos coups de coeurs, enrichir vos listes d’envie grâce à des discussions passionnées et passionnantes autour des livres, des BD, des films ou de la musique._ _« N’oubliez pas qu’on a inventé la machine à voyager dans le temps et dans l’espace ainsi que vers d’autres mondes : le livre. Alors lisez ». Maxime Chattam._ _C’est sur cette injonction que vous êtes invités à venir échanger sur vos voyages littéraires. Suggérez vos coups de cœurs ou recueillez des idées pour de prochaines virées aux pays des livres._ Animés par les bibliothécaires. Tout public . Entrée libre

Gratuit. Entrée libre.

Le rendez-vous pour partager vos coups de cœurs, enrichir vos listes d'envie grâce à des discussions passionnées et passionnantes autour des livres, des BD, des films ou de la musique.

