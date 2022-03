Parlons bouquins : La liberté Bibliothèque Diane-de-Poitiers Étampes Catégories d’évènement: Essonne

**PARLONS BOUQUINS : LA LIBERTE** Samedi 2 avril 2022 à 14h30 à la bibliothèque Diane-de-Poitiers _Le rendez-vous pour partager vos coups de coeurs, enrichir vos listes d’envie grâce à des discussions passionnées et passionnantes autour des livres, des BD, des films ou de la musique._ _« Il n’y a qu’une lettre qui sépare “livre” de “libre”. Si tu ne lis plus, c’est que tu es complètement enfermé ». Clara Dupont-Monod._ _Le lecture nous véhicule à travers les temps et les lieux, elle est un véritable vecteur de liberté ! Suggerez vos coup de coeurs ou recueillez des idées pour de prochaines virées au pays des livres._ Animés par les bibliothécaires. Tout public . Entrée libre

