Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, le jeudi 5 mai à 18:30

Jeudi 5 mai à 18h30 Dans le contexte actuel où l’immigration devient un enjeu politique préoccupant, **Jean-Marie Darmian** évoque dans son dernier roman _Les 9 vies d’Ezio_, l’histoire de l’immigration italienne en France au XXème siècle et son apport incontestable au pays en particulier en Gironde. A travers un parcours individuel parfois dramatique, il interroge les déviances démagogiques actuelles sur l’immigration. Jean-Marie Darmian, est journaliste et auteur, il a notamment publié le roman _Les 9 vies d’Ezio_ et _Le partage du pouvoir local_ (éditions Le Bord de l’eau, 2019) Programme complet du festival sur [https://www.lentrepot-lehaillan.com/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-2019-2020/)

Entrée libre; gratuit

