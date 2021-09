Parlons Architecture Les Cordeliers,Albi, 1 octobre 2021, Albi.

Parlons Architecture

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Les Cordeliers, Albi

Un week-end pour partager le goût de l’architecture avec échanges, expositions, ateliers, parcours dansés, concours, films et ciné /débat … pour et avec vous, curieux ou amoureux de l’architecture… habitants et citoyens qui vous interrogez, sur les nouvelles façons d’habiter et sur le devenir de nos villes. Cette troisième édition de Parlons Architecture s’intéresse au vivre ensemble, à notre façon d’habiter et de partager des lieux, d’investir les espaces publics, de réfléchir à l’étalement urbain… pour peut-être « Habiter Autrement ». Les animations proposées sont liées à cette thématique et s’adressent aux enfants, aux jeunes et aux adultes, dans une dimension festive, artistique et pédagogique. Elle rassemble de nombreux partenaires sensibles à notre cadre bâti, à la culture architecturale, à l’espace, aux équilibres, aux proportions, aux matériaux… **Un partenariat CAUE du Tarn, Fédération des Architectes du Tarn,** et SNA, Ville d’Albi, Adda, Département du Tarn et Ordre des Architectes Occitanie **avec** Parcours d’Architecture, Association desnité, Instagrammers Albi, compagnie Sputnik, Ecole Eurorpéenne de l’Art et des Matières, Coop’Hab et les Médiathèques du Grand Albigeois

Entrée libre, sauf séances de cinéma

Partager et faire partager le goût de l’architecture

Les Cordeliers,Albi Albi, Place de l’amitié entre les peuples Albi Le Clos Tarn



