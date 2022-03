Parloir Saint-Pierre-du-Mont, 8 mars 2022, Saint-Pierre-du-Mont.

Parloir Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

2022-03-08 – 2022-03-08 Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

Saint-Pierre-du-Mont Landes Saint-Pierre-du-Mont

Théâtre – 1h10 – Dès 16 ans

Cie Magique-Circonstancielle

À l’origine de Parloir, un fait divers : une femme emprisonnée pour le meurtre de son mari. Un mari violent une vie durant. Victime et meurtrière, elle purge sa peine depuis 5 ans.

­La pièce retrace la visite au parloir de sa fille de 19 ans, venue passer un moment avec elle, comme elle le fait chaque mois. Mais cette fois-ci, rien ne se passera comme d’habitude car ce jour-là, elle décide d’évoquer la scène de crime à laquelle elle a assisté, sans doute pour rompre avec le passé pour mieux le dépasser, qu’il ne soit plus un obstacle à l’amour, à l’avenir, à la vie.

Pour que tout cela soit possible, il faudra se heurter au silence, à l’incompréhension, à la distance qui les sépare et poser des questions. Peut-elle reconnaître cette mère devenue une étrangère ? Est-on prêt à entendre l’histoire, les détails de celle-ci, la vérité ?

+33 6 19 04 14 85

Delphine Hecquet

