Allier Ainay-le-Château Nous invitons la population à venir pour parler d’Aline, raconter des souvenirs et en les assemblant reconstituer le portrait d’une personnalité complexe et attachante. Des photos d’Aline et de sa famille seront projetées sur l’écran du foyer rural. +33 6 89 42 12 49 Salle des Fêtes Place du Champs de Foire Ainay-le-Château

