Parlez-moi de moi Compiègne, 21 avril 2022, Compiègne.

Parlez-moi de moi Compiègne

2022-04-21 – 2022-04-21

Compiègne Oise

18

Benjamin, comédien, sort du spectacle de son meilleur ami Yann. Il lui fait les plus beaux compliments sur la pièce qu’il a en réalité détestée. Est-il hypocrite ? Peut-il être sincère ?

Benjamin décide d’être sincère… et c’est le drame car parallèlement il décroche le rôle de sa vie dans la nouvelle série « Frères de sang », en duo… avec Yann. Commence alors un combat de coqs arbitré par Mathilde, agent artistique de Benjamin et Yann, mais aussi épouse, mère, psychologue, tutrice. Mathilde réussira-t-elle à départager ces deux egos surdimensionnés ?

Après Camille et Simon fêtent leur divorce, Marie Blanche et Alain Chapuis, l’hilarant Tavernier de Kaamelott, nous offrent leur nouvelle comédie pleine d’auto dérision. Ca sent le vécu, mais quel plus grand plaisir que de rire de soi ?

romain@letheatreamoustaches.com +33 6 58 88 06 28 https://letheatreamoustaches.com/programmation/parlez-moi-de-moi-2

Parlez-moi de moi

Compiègne

