PARLEZ-MOI D'AMOUR Saint-Clément-de-Rivière, 6 février 2022

2022-02-06 17:00:00 – 2022-02-06

8 EUR Lecture musicale. Un dialogue subtil entre correspondances amoureuses et chansons d'amour. Interprète : Marion d'Epizon – Jules Meneboo à la guitare.

