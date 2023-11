Parler pointu Théâtre 13 / Glacière Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 29 novembre 2023 au vendredi 15 décembre 2023 :

samedi

de 18h00 à 19h25

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h25

Tout public. A partir de 12 ans.

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et iels parlent tous·tes avec l’accent du midi. Sauf lui.

Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Parler pointu est une expression que les méridionaux utilisent pour désigner l’accent Parisien, en réalité celui du français normatif parlé dans les médias, et sur les scènes de théâtre.

Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan incarne avec fougue, joie et précision les personnages qui ont fait du Français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui.

Distribution

Initiateur du projet, écriture et jeu Benjamin Tholozan

Écriture et mise en scène Hélène François

Avec Benjamin Tholozan et Brice Ormain

Création musicale Brice Ormain

Lumières Claire Gondrexon

Scénographie Aurélie Lemaignen

Production Studio21

Coproduction Théâtre Sorano – Toulouse.

Avec le soutien du Théâtre de la Tempête, Le carré – Scène nationale de Sénart, CENTQUATRE-PARIS dans le cadredu dispositif 90m2 créatif conçu avec La Loge, Carreau du Temple, Théâtre 13 dans le cadre d’une résidence de création, festival FRAGMENT(S) #10 – (La Loge) et l’Adami dans le cadre du dispositif déclencheur.

Théâtre 13 / Glacière 103A Boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris

Marie Charbonnier Parler pointu, Hélène François & Benjamin Tholozan