Parler jeune Bibliothèque Forney Paris

Quand on entend parler les

jeunes, on s’inquiète parfois, à tort, de l’avenir de la langue. Les jeunes

jouent avec les mots et les codes de la langue française et ainsi contribuent activement à

l’évolution et à la vitalité du langage. Ils empruntent des mots à d’autres

langues, font des apocopes, usent du verlan et des détournements. Ce phénomène

n’est pas nouveau : chaque génération invente ses codes, que ce soit pour

désigner de nouvelles choses ou pour s’identifier à un groupe, faire

communauté, partager un espace commun qui échappe aux personnes plus âgées et à

leurs injonctions. Mais peut-on véritablement parler de « langage jeune » ? Que

disent les pratiques langagières des jeunes de leur environnement social,

géographique et culturel ? Et que donnent-elles à voir des évolutions de nos

sociétés contemporaines ?

Auphélie Ferreira est doctorante en Sciences du langage et chargée

de cours en linguistique française à Université Sorbonne Nouvelle. Ses travaux portent sur le français oral et les phénomènes de variation

dans une approche communicationnelle. Elle s’intéresse

en particulier à la syntaxe et aux pratiques langagières des « jeunes de

banlieue parisienne ». Elle a contribué au corpus oral MPF (Multicultural Paris

French). et travaille aussi sur la

représentation du français parlé dans la littérature et plus largement sur les

rapports entre français parlé et écrit.

