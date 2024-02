PARLER FLAMENCO THEATRE LE PARNASSE Mimizan, samedi 30 mars 2024.

Parler flamenco.Cie Rediviva – Stéphanie FusterStéphanie Fuster raconte en gestes, en mots et en rires une histoire du flamenco. Elle lui déclare sa flamme dans un spectacle en forme de conférence ludique et participative qui nous révèle la mythologie, la pratique, les arcanes et la beauté de cet art sublime, le plus vivant, le plus humain de tous.

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

THEATRE LE PARNASSE 3 Avenue de la Gare 40200 Mimizan 40