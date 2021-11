Nantes TNT - Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique, Nantes Parler – Cie la Pluie et le Beau Temps TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Parler – Cie la Pluie et le Beau Temps TNT – Terrain Neutre Théâtre, 13 novembre 2021, Nantes. 2021-11-13

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 12 € / 9 € réduit / 7€ moins de 12 ansBilletterie : 02 40 12 12 28 Théâtre d’improvisation. Parler, nous le faisons en permanence. Certains parlent trop, d’autres pas assez, certains avec les mains, d’autres se trompent de mots, certains ramènent toujours tout à eux. Bref, nous avons tous notre propre manière de parler et il provoque des réactions chez l’autre : agacement, étonnement, sous le charme, conquis… Sait-on pourquoi nous avons nos propres langages ? D’où cela vient-il ? Et surtout qu’est-ce que cela dit de nous réellement ? Ce spectacle long format est composé de trois parties. Deux parties longues entrecoupées par un interlude punché fait de très courtes impros. De Céline Allain avec Damien Mourguye, Carole Bigot, Guillaume Boit, Delphine Leroux et Céline Allain Durée : 1h TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TNT - Terrain Neutre Théâtre Adresse 11 Allée de la Maison Rouge Ville Nantes lieuville TNT - Terrain Neutre Théâtre Nantes