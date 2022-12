Parle-moi d’amour Saché, 31 mars 2023, Saché Saché.

Parle-moi d’amour

Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire

2023-03-31 – 2023-03-31

Saché

Indre-et-Loire

Saché

« Elle », fine, vive et imaginative et « Lui », empreint de froideur élégante et d’hypocrisie, se disputent sans relâche, comme des virtuoses, au rythme soutenu des bons mots qui fusent. Ce qui se dit dans « Parle-moi d’amour » de la veulerie, de l’hypocrisie de ces bourgeois de gauche, de la bassesse des dirigeants, de nos menus arrangements pour ne pas vivre seul et pour supporter l’autre, est hélas toujours vrai : on peut faire rire de nos moeurs intimes et sociales, mais on ne parviendra jamais à les corriger. Un cri amoureux, un coup de poing tendre, une danse à deux…pour une scène de ménage entrée dans les annales du rire et de la fantaisie.

mairie.sache@wanadoo.fr +33 2 47 26 86 65 https://www.sache.fr/agenda/

Mairie

Saché

