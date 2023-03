PARLE A LA POUSSIERE MUR A GAUCHE Saint-LAURENT DE GOSSE Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Laurent-de-Gosse

PARLE A LA POUSSIERE MUR A GAUCHE, 7 avril 2023, Saint-LAURENT DE GOSSE. PARLE A LA POUSSIERE MUR A GAUCHE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 21:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) Ana, reporter, doit partir au Japon photographier le parc d’attraction « Le Nara Dreamland » abandonné depuis 2006. Juste avant son départ, elle a la difficile charge d’annoncer à sa fille sa séparation avec son père. En effet, tous les détails disparaissent… c’est la guerre entre eux. Alors que les oiseaux se cognent aux vitres de la chambre de la petite, Ana se fait visiter dans sa chambre d’hôtel par Sadako Sasaki morte à Hiroshima en 1955. A lisière du fantastique, entre présent et passé, un voyage initiatique sous un ciel de mille grues en papier. Une histoire vraie : Sadako Sasaki rêve de courir comme le vent. Elle a 2 ans quand Little Boy, la bombe atomique, détruit sa ville natale. Depuis, Sadako a « la maladie de la bombe ». Alors tous les jours elle plie des oiseaux en papier. Car selon la légende, elle sera guérie si elle en fabrique 1000. Malheureusement la maladie l’emportera avant… PARLE A LA POUSSIERE Votre billet est ici MUR A GAUCHE Saint-LAURENT DE GOSSE MUR A GAUCHE Landes Gratuit pour les moins de 12 an(s) Ana, reporter, doit partir au Japon photographier le parc d’attraction « Le Nara Dreamland » abandonné depuis 2006. Juste avant son départ, elle a la difficile charge d’annoncer à sa fille sa séparation avec son père. En effet, tous les détails disparaissent… c’est la guerre entre eux. Alors que les oiseaux se cognent aux vitres de la chambre de la petite, Ana se fait visiter dans sa chambre d’hôtel par Sadako Sasaki morte à Hiroshima en 1955. A lisière du fantastique, entre présent et passé, un voyage initiatique sous un ciel de mille grues en papier. Une histoire vraie : Sadako Sasaki rêve de courir comme le vent. Elle a 2 ans quand Little Boy, la bombe atomique, détruit sa ville natale. Depuis, Sadako a « la maladie de la bombe ». Alors tous les jours elle plie des oiseaux en papier. Car selon la légende, elle sera guérie si elle en fabrique 1000. Malheureusement la maladie l’emportera avant… .11.8 EUR11.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saint-Laurent-de-Gosse Autres Lieu MUR A GAUCHE Adresse MUR A GAUCHE Ville Saint-LAURENT DE GOSSE Departement Landes Lieu Ville MUR A GAUCHE Saint-LAURENT DE GOSSE

MUR A GAUCHE Saint-LAURENT DE GOSSE Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent de gosse/

PARLE A LA POUSSIERE MUR A GAUCHE 2023-04-07 was last modified: by PARLE A LA POUSSIERE MUR A GAUCHE MUR A GAUCHE 7 avril 2023 Mur à gauche Saint-Laurent-de-Gosse

Saint-LAURENT DE GOSSE Landes