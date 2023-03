Promenade nature à Landévennec Parklec’h al Loc’h Landevenneg Catégories d’Évènement: Landevenneg

Penn-ar-Bed

Promenade nature à Landévennec Parklec’h al Loc’h, 25 mars 2023, Landevenneg. Promenade nature à Landévennec Samedi 25 mars, 14h30 Parklec’h al Loc’h Gratuit Vos chaussures de randonnée sont-elles prêtes pour la balade en breton le 25 mars à Landévennec ?

Alors rendez-vous sur le parking du Loc’h à 14h30 pour un parcours d’environ 6km.

La balade sera animée par Jean-Yves Kervareg qui nous en apprendra plus sur la faune et la flore du site du Loc’h !

Gratuit

Pensez à une tenue adaptée en cas de pluie ! Parklec’h al Loc’h 29560 Landevenneg Landevenneg 29560 Penn-ar-Bed Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

balade promenade Brezhoneg e Bro Rouzig

