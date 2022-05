Parkland – Cie La Lune qui gronde jardin Manuel, 1 juin 2022, Lille.

Spectacle en déambulation dans l’espace public – tout public à partir de 12 ans. 76 Rue Manuel, Lille Wazemmes Jardin Flandres Manuel MERCREDI 1ER JUIN 18H – —- GRATUIT—- Temps d’échange et repas à la suite de la représentation au théâtre de la Verrière (200m du lieu du spectacle) PARKLANDS répond à l’anxiété ambiante par l’énergie subversive et généreuse de jeunes interprètes qui racontent le tout premier parcours militant de lycéen.nes engagé.es dans la défense du Vivant. Dans cette lutte commune, il y a des conflits, et beaucoup d’espoir. Spectacle choral, il se joue en déambulation dans l’espace public. Le texte, dynamique, alterne dialogues et récit. Les interprètes se glissent chacun.e dans plusieurs personnages, chantent et dansent. Texte et mise en scène : Muriel Cocquet Composition et direction du chœur : Sophie Sand Distribution : Léa Gonnet, Valentine Regnaut, Arnaud Vrech Régie générale et création lumière : Clément Bailleul Production : Mathilde Blottière Coordination des amateurs : Jean-Samuel Sobocinski Costumes : Perrine Wanegue Regard plastique : Vivian Daval Regard chorégraphique : Mel Favre Texte paru dans la Scène aux Ados volume 15, éditions Lansman Dans le cadre de l’appel à projet “Il est urgent de ralentir” et de l’association avec l’Escapade et la ville de Grenay, les comédien.nes professionnel.les sont accompagné.es d’amateur.es.

