Parkingstone w/ Coby Sey + Rainy Miller + Jenys Petit Bain, 6 avril 2023, Paris.

Le jeudi 06 avril 2023

de 19h30 à 22h00

. payant Prévente : 16 EUR Sur place : 20 EUR

Petit Bain présente :

Coby Sey

Coby Sey est producteur, chanteur et DJ. Après avoir passer des années à bourdonner dans le Circuits d’artistes bricoleurs au sud-est de Londres, il s’est imposé comme interprète et producteur proposant une vision décalée et déroutante de la musique de club. Il a pu collaboré avec Mica Levi, Tirzah, Babyfather, Klein et Kwes, et son travail s’intéresse à l’instrumentation en direct et l’échantillonnage, à la musique expérimentale, mêlant des motifs reconnaissables de hip hop, drone, jazz, grime… Sur scène, ces compositions oniriques sont empreintes d’un son lourd convoquant l’énergie profonde du dancefloor, et étoffée par des collaborations et une instrumentation délicate par Leisha Thomas (Alpha Maid), Momoko Gill (Metta shiba) et Ben Vince. L’approche ouverte de Coby et sa volonté de partager et faire de la musique s’étend à son travail avec le collectif londonien CURL, qui sort des disques et organise des événements dans approche improvisée. Il anime également une émission mensuelle sur la radio NTS, qui propose une entrée dans son univers musical obscur et attrayant. Le premier album tant attendu de Coby, « Conduit », est sorti le 9 septembre sur AD93.

Rainy Miller

Rainy Miller est né et a grandi à Longridge, Preston. Ses débuts se font avec la scène grime naissante qui a commencé à se répandre depuis Londres et a commencé à prendre racine dans d’autres endroits, comme ce fut le cas à Preston vers 2006 . La grime était en explosion pour le plaisir de l’expression juvénile qui a fourni un modèle et une voix aux jeunes dans des villes comme Preston et a donné une scène à Miller. Miller a déménagé à Manchester en 2015 et enregistré son premier projet, Limbs ( 2019 ) Après un break forcé dû au COVID, il sort « A Choreographed Interruption » en 2021, un livre poétique composé d’étude d’artwork et marqué par la perte et la nostalgie. Cette année, Rainy Miller prend des vacances dans sa résidence pour faire équipe avec The White Hotel pour son projet le plus ambitieux à ce jour DESQUAMATION sorti le 2 novembre sur HEAD III.

Jenys

Jenys, en résidence chez nous, est une prodige musicale de 23 ans originaire de la capitale culturelle de la Russie, Saint-Pétersbourg, vit désormais à Paris. C’est une artiste aux multiples facettes qui écrit ses propres chansons, produit de la musique et prête sa voix envolée à son son unique. Jenys est une interprète naturelle qui a honoré plus de 24 scènes à travers l’Europe, laissant le public émerveillé. Elle se spécialise dans la musique électronique futuriste, l’EDM glitch, l’hyperpop et les genres expérimentaux, créant un paysage sonore inégalé à la fois tendre et féroce. Son premier EP « S.ncerity » (2021) témoigne de sa vision impeccable, avec un superbe clip pour « Hometown ».

Petit Bain 7 port de la Gare 75013 Paris

Métro -> 6 : Quai de la Gare (Paris) (338m) Bus -> 89325 : Bibliothèque Nationale de France (Paris) (247m) Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (51.61m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://petitbain.org/evenement/parkingstone/ https://www.facebook.com/events/1364059734428065/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A720543966211753%7D%7D]%22%7D https://www.facebook.com/events/1364059734428065/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A720543966211753%7D%7D]%22%7D https://billetterie.petitbain.org/evenement/06-04-2023-19-30-parkingstone-with-coby-sey-rainy-miller-jenys

Parkingstone w/ Coby Sey + Rainy Miller + Jenys