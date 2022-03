PARKINGSTONE : ssaliva + Elvin Brandhi + Deli Girls + Nkisi La Gaîté Lyrique, 19 mars 2022, Paris.

Le collectif ParkingStone inaugure sa résidence à la Gaîté Lyrique avec une soirée club tournée vers le futur du genre. Au programme : les talents émergents et radicaux de la scène électronique LGBTQI+.

À la fois maison de disque et collectif ambassadeur de soirées queer et pluridisciplinaires basé à Paris, ParkingStone promeut une scène électronique LGBTQI+ radicale qui démolit les frontières entre les genres. ParkingStone prône l’inclusivité, la diversité et la tolérance, et témoigne des mutations de la culture club. La fondatrice du collectif, Simone Thiébaut aka Drame Nature, figure incontournable de la nuit underground parisienne, propose des programmations qui défient les frontières de la technologie et questionnent l’identité de la scène club, pensée comme un espace d’expérimentation, de rassemblement et de résistance.

Dans son CV récent, ParkingStone sort en 2019 Dandelion, une compilation rétrospective en trois volumes rassemblant des productions passées ou inédites de 51 artistes en émergence ces dernières années. Un an plus tard, le collectif sort 17 nouveaux morceaux sur la compilation BLIST. Vient ensuite une soirée à la Gaîté Lyrique dans le programme en ligne [Plein Écran], puis une nouvelle résidence artistique que le collectif inaugure avec cette première soirée club le 19.03.22 !

Au programme de cette série de lives dédiés aux talents émergents et radicaux de la scène électronique LGBTQI+ :

ssaliva (live) : François Boulanger est un artiste audiovisuel belge qui explore à la fois les formes éthérées des sons et des images. Sa carrière de producteur a débuté au début des années 2000 et depuis, il explore, avec de nombreux alias, plusieurs genres musicaux allant du hip hop à la musique expérimentale (avec son projet ssaliva).

Deli Girls (live), groupe estampillé hardcore digital basé à Brooklyn et formé par Danny Orlowski (au chant) et Ray Kelly (à la production)

Direction le futur des musiques électroniques avec ParkingStone !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/parkingstone-deli-girls-golin-elvin-brandhi-guest https://fb.me/e/1gjZYsjUA

