Feu d’artifices de la Foire du trône en Limousin Parkings indiquées aux abords de la comm Oradour-sur-Vayres, 28 juillet 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

Pour clôturer en beauté la Foire du Trône, à 23h, ne ratez pas le grand feu d’artifice pyromusical conçu et tiré par Auterie Artifice..

2023-07-28 fin : 2023-07-31 . .

Parkings indiquées aux abords de la comm places et rues du centre-bourg

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 11 p.m., don’t miss the grand pyromusical fireworks display designed and fired by Auterie Artifice.

A las 23:00 h, no se pierda el gran espectáculo piromusical de fuegos artificiales diseñado y disparado por Auterie Artifice para poner el broche de oro a la Foire du Trône.

Zum krönenden Abschluss der Foire du Trône um 23 Uhr sollten Sie sich das große pyromusikalische Feuerwerk nicht entgehen lassen, das von Auterie Artifice entworfen und abgefeuert wurde.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Ouest Limousin