Balade avec un Greeter – Le viaduc de Rocherolles Parking Viaduc de Rocherolles Folles, 17 août 2023, Folles.

Folles,Haute-Vienne

Venez en visiteur, partez en ami ! Dans le cadre du programme des visites estivales avec nos Greeters, suivez Sylvie au départ du parking du viaduc de Rocherolles. Elle vous guide au bord de la Gartempe puis vous empruntez avec elle un petit sentier qui monte, qui monte… Et là, c’est l’effet « Waouh ! », votre effort est récompensé puisque vous profitez d’une vue imprenable sur le viaduc. A cet endroit, Sylvie raconte la construction de ce bel édifice et bien plus encore ! Cette visite est réservée à de bons marcheurs. Être équipé de chaussures de randonnée pour cette balade de 4 km environ. RDV sur le parking du Viaduc de Rocherolles. Inscription obligatoire. Le matin, pour celles et ceux qui souhaitent découvrir une autre « pépite » dans la commune de Folles, ce sera le dolmen des Goudours et toujours avec notre Greeter !.

2023-08-17 fin : 2023-08-17 12:00:00. EUR.

Parking Viaduc de Rocherolles

Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come as a visitor, go as a friend! As part of the program of summer visits with our Greeters, follow Sylvie from the Rocherolles viaduct parking lot. She’ll guide you to the banks of the Gartempe, and then you’ll join her on a little path that climbs and climbs… And then it’s « Waouh! »: your effort is rewarded with a breathtaking view of the viaduct. Here, Sylvie recounts the construction of this beautiful edifice and much more! This tour is for good walkers only. Please bring hiking boots for this 4 km walk. Meet at the Rocherolles Viaduct parking lot. Registration required. In the morning, for those wishing to discover another « nugget » in the commune of Folles, it will be the Goudours dolmen, again with our Greeter!

¡Venga como visitante, vaya como amigo! En el marco del programa de visitas de verano con nuestros Greeters, siga a Sylvie desde el aparcamiento del viaducto de Rocherolles. Ella le guiará hasta las orillas del Gartempe, y luego la acompañará por un caminito que sube y sube… El esfuerzo se ve recompensado con una vista impresionante del viaducto. Sylvie le contará la historia de la construcción de este bello edificio y mucho más Esta visita es sólo para buenos caminantes. Traiga botas de montaña para este paseo de 4 km. Punto de encuentro en el aparcamiento del viaducto de Rocherolles. Inscripción obligatoria. Por la mañana, los que deseen descubrir otra pepita de oro del municipio de Folles podrán visitar el dolmen de Goudours, de nuevo con nuestro guía

Kommen Sie als Besucher, gehen Sie als Freund! Im Rahmen des Programms der Sommerbesuche mit unseren Greetern folgen Sie Sylvie vom Parkplatz des Viadukts von Rocherolles aus. Sie führt Sie an das Ufer der Gartempe, dann nehmen Sie mit ihr einen kleinen Pfad, der bergauf, bergauf führt… Und dann kommt der « Wow »-Effekt: Ihre Anstrengung wird belohnt, denn Sie genießen einen atemberaubenden Blick auf das Viadukt. An dieser Stelle erzählt Sylvie vom Bau dieses schönen Bauwerks und noch viel mehr! Diese Tour ist nur für gute Wanderer geeignet. Sie sollten für diese ca. 4 km lange Wanderung mit Wanderschuhen ausgestattet sein. RDV auf dem Parkplatz des Viadukts von Rocherolles. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am Vormittag können diejenigen, die einen weiteren « Nugget » in der Gemeinde Folles entdecken möchten, den Dolmen des Goudours besichtigen, ebenfalls mit unserem Greeter!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Monts du Limousin