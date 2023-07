Visite guidée des canaux de Valence Parking Valence, 26 août 2023, Valence.

Valence,Drôme

Partez à la découverte de la faune et de la flore des canaux et zones humides de Valence..

2023-08-26 14:30:00 fin : 2023-08-26 . EUR.

Parking Rue Sainte Thérèse

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the fauna and flora of the canals and wetlands of Valencia.

Descubra la fauna y flora de los canales y humedales de Valencia.

Entdecken Sie die Tier- und Pflanzenwelt in den Kanälen und Feuchtgebieten von Valencia.

Mise à jour le 2023-07-08 par Valence Romans Tourisme