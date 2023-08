Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte – Un village Industriel Parking Thégra, 9 septembre 2023, Thégra.

Thégra,Lot

Mathieu Larribe, paysagiste et directeur et Antoine Sommer, conseiller en architecture tous deux au CAUE du Lot, nous emmènent à la découverte du village de Laval-de-Cère. A travers son passé industriel et les paysages marqués par l’architecture ouvrière du XXe siècle, nous explorerons le devenir des lieux et la thématique de la friche.

2h. Prévoir des chaussures de marche. Gratuit. Lieu de rdv donné lors de la réservation sur notre site internet.

Réservation sur le site internet : pays-vallee-dordogne.com ou dans un office de tourisme vallée de la Dordogne.

2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00.

Parking

Thégra 46130 Lot Occitanie



Mathieu Larribe, landscape designer and director, and Antoine Sommer, architectural consultant, both from the CAUE du Lot, take us on a tour of the village of Laval-de-Cère. Through its industrial past and landscapes marked by 20th-century working-class architecture, we’ll explore the future of the site and the theme of wasteland.

2h. Please bring walking shoes. Free admission. Meeting point given when booking on our website.

Book online at pays-vallee-dordogne.com or at a Dordogne Valley tourist office

Mathieu Larribe, arquitecto paisajista y director, y Antoine Sommer, asesor de arquitectura, ambos del CAUE du Lot, nos llevan a recorrer el pueblo de Laval-de-Cère. A través de su pasado industrial y de sus paisajes marcados por la arquitectura obrera del siglo XX, exploraremos el futuro del lugar y el tema del páramo.

2h. Traer calzado de senderismo. Entrada gratuita. Punto de encuentro indicado al hacer la reserva en nuestro sitio web.

Reserve en línea en pays-vallee-dordogne.com o en una oficina de turismo del Valle del Dordoña

Mathieu Larribe, Landschaftsarchitekt und Direktor, und Antoine Sommer, Architekturberater, beide vom CAUE du Lot, nehmen uns mit auf eine Entdeckungsreise durch das Dorf Laval-de-Cère. Anhand seiner industriellen Vergangenheit und der von der Arbeiterarchitektur des 20. Jahrhunderts geprägten Landschaften erkunden wir die Zukunft der Orte und die Thematik der Brachflächen.

2h. Bitte bringen Sie Wanderschuhe mit. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt wird bei der Buchung auf unserer Website angegeben.

Reservierung auf der Website: pays-vallee-dordogne.com oder in einem Tourismusbüro im Dordogne-Tal

