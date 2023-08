Pays d’Art et d’Histoire : Circuit Découverte – Cimetières et Art Funéraire Parking Thégra, 2 septembre 2023, Thégra.

Thégra,Lot

Suivez Sarah Dissac, fleuriste, dans la découverte des cimetières de Thégra et Padirac. Observation de leur implantation, de sépultures remarquables et de la symbolique funéraire sont au programme.

circuit de 4,5km : véhicule nécessaire, favoriser le covoiturage. Gratuit. Lieu de rdv donné lors de la réservation sur notre site internet.

Réservation sur le site internet : pays-vallee-dordogne.com ou dans un office de tourisme vallée de la Dordogne.

2023-09-02 15:00:00 fin : 2023-09-02 17:00:00. EUR.

Parking

Thégra 46500 Lot Occitanie



Follow florist Sarah Dissac as she explores the cemeteries of Thégra and Padirac. Observation of their layout, remarkable burials and funerary symbolism are on the program.

4.5km circuit: vehicle required, carpooling encouraged. Free admission. Meeting point given when booking on our website.

Book online at pays-vallee-dordogne.com or at a Dordogne Valley tourist office

Siga a la florista Sarah Dissac mientras explora los cementerios de Thégra y Padirac. En el programa: observación de su trazado, tumbas notables y simbolismo funerario.

circuito de 4,5 km: vehículo obligatorio, se recomienda compartir coche. Entrada gratuita. Punto de encuentro indicado al hacer la reserva en nuestro sitio web.

Reservas en línea en pays-vallee-dordogne.com o en una oficina de turismo del Valle del Dordoña

Folgen Sie der Floristin Sarah Dissac auf ihrer Entdeckungsreise durch die Friedhöfe von Thégra und Padirac. Beobachten Sie die Lage der Friedhöfe, bemerkenswerte Gräber und die Grabsymbolik.

rundgang von 4,5 km: Fahrzeug erforderlich, Fahrgemeinschaften bilden. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt, der bei der Buchung auf unserer Website angegeben wird.

Reservierung auf der Website: pays-vallee-dordogne.com oder in einer Touristeninformation im Dordogne-Tal

Mise à jour le 2023-08-23 par VD – Pays Art & Histoire