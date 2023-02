À la recherche des libellules Parking sur la D9, proche du carrefour de la porte Baillet (en direction de Baillet-en-France) Villiers-Adam Catégories d’Évènement: Val-d'Oise

Villiers-Adam

À la recherche des libellules Parking sur la D9, proche du carrefour de la porte Baillet (en direction de Baillet-en-France), 9 juillet 2023, Villiers-Adam. À la recherche des libellules Dimanche 9 juillet, 09h30 Parking sur la D9, proche du carrefour de la porte Baillet (en direction de Baillet-en-France) Découverte des insectes au fur et à mesure du parcours au travers de la forêt de l’Isle Adam et exploration de la partie Est du marais de Stors, riche en libellules. La possibilité offerte par les appareils numériques pour grossir un détail de l’image, nous permettra de déterminer plus facilement les libellules rencontrées. Utilisation de préférence d’un boitier muni d’un petit téléobjectif (200 à 300mm) qui permettra de prendre ces insectes à distance.

Attention : balade d’environ 6 km (aller-retour). Prévoir de bonnes chaussures de marche. Parking sur la D9, proche du carrefour de la porte Baillet (en direction de Baillet-en-France) Route départementale 95840 Villiers Adam Villiers-Adam 95840 Val-d’Oise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T07:30:00+00:00 – 2023-07-09T11:30:00+00:00

Age minimum 15 Age maximum 80

