sortie nature/Formation à la photo animalière Parking sur D124 entre Mousseaux à Moisson (devant la grande prairie), 23 juillet 2023 06:00, Moisson. sortie nature/Formation à la photo animalière Dimanche 23 juillet, 08h00 Parking sur D124 entre Mousseaux à Moisson (devant la grande prairie) Au cours d’une randonnée le long des pelouses sèches et des landes boisées nous rechecherons la trace des sangliers , renards et autres faucons, une véritable découverte de la vie sauvage locale en Boucle de Moisson ,nous aborderons les techniques de prises de vues en photo animalière, la billebaude, l’affût, installation de barrière infrarouge, caisson étanche pour prises de vues aquatiques.

Apporter son matériel photo

