Randonnée naturaliste de la Boucle de Moisson Parking sur D124 entre Mousseaux à Moisson (devant la grande prairie), 25 juin 2023, Moisson. Randonnée naturaliste de la Boucle de Moisson 25 juin et 18 novembre Parking sur D124 entre Mousseaux à Moisson (devant la grande prairie) Nous évoquerons les différents biotopes de ce milieu, et découvrirons la réserve de Moisson, riche en oiseaux, rapaces, insectes des milieux de prairies sèches et pinèdes aux espèces typiques du secteur (pies grièches rapaces et sauterelles). Au programme également, un point de vue exceptionnel sur la plaine et le château de la Roche Guyon, et les bords de seine faisant face aux falaises calcaires. Parking sur D124 entre Mousseaux à Moisson (devant la grande prairie) Route de la Ballonnière, 78840 Moisson, France Moisson 78840 Yvelines Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

