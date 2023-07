UN ÉTÉ AVEC LE PARC : LIBELLULES ET COMPAGNIE Parking Station du Mas de la Barque Villefort, 20 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Balade sur les sentiers autour du Mas de la Barque à la découverte de ces petites bêtes, assez faciles à admirer.

Non loin de la station, nous visiterons ensemble les zones humides du coin à la recherche des demoiselles et libellules.

A l’aide de fi….

2023-07-20 fin : 2023-07-20 16:00:00. EUR.

Parking Station du Mas de la Barque

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Stroll along the paths around Mas de la Barque to discover these little creatures, which are easy enough to admire.

Not far from the resort, we’ll visit the local wetlands in search of damselflies and dragonflies.

With the help of fi…

Pasee por los senderos que rodean Mas de la Barque para descubrir estas pequeñas criaturas, fáciles de admirar.

No muy lejos de la estación, visitaremos los humedales locales en busca de caballitos del diablo y libélulas.

Con la ayuda de fi…

Wanderung auf den Pfaden rund um Mas de la Barque, um diese kleinen Tiere zu entdecken, die ziemlich leicht zu bewundern sind.

Nicht weit von der Station entfernt besuchen wir gemeinsam die Feuchtgebiete der Gegend auf der Suche nach Demoisellen und Libellen.

Mithilfe von Fi…

