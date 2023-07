COURSE A PIEDS. MARTIGUES-CARRO 13km Parking Stade Francis Turcan Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues COURSE A PIEDS. MARTIGUES-CARRO 13km Parking Stade Francis Turcan Martigues, 1 octobre 2023, Martigues. COURSE A PIEDS. MARTIGUES-CARRO 13km Dimanche 1 octobre, 09h00 Parking Stade Francis Turcan Participation: Course à pied : 13,99 € / Trail: 33,60 € / Marche: 13 € DESCRIPTION Course pédestre des plus anciennes de la région.

Proposition de trois formules adaptées à tous les niveaux :

– Course à pieds de 13 km et un Trail de 27 km 800 D+ au départ du stade Francis Turcan.

– Marche de 9km au départ de Carro LOCALISATION Parking Stade Francis Turcan Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.81.03.03 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T13:00:00+02:00

