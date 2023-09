Festival Rock ‘n Rose Parking stade de foot Fargues, 1 octobre 2023, Fargues.

Fargues,Gironde

1ère édition de ce festival autour de l’univers de la voiture ancienne, de la pinup et du rockabilly dans le cadre d’Octobre Rose.

L’objectif est de collecter un maximum de fonds pour le dépistage du cancer.

AU PROGRAMME

9h : road trip en véhicules anciens.

À partir de 10h :

– Expo et baptêmes de véhicules anciens,

– Concours de la plus belle tenue vintage,

– Stands d’exposants sur les thèmes : pin-up, rockabilly, automobile avec en invité d’honneur le Lycée Automobile Beau de Rochas,

– Animations pour enfants (balades à poney, jeux gonflables, concours de dessin).

11h et 14h : démonstration et initiation de danse : boogie-woogie, rock, etc.

15h : élection de la Miss Rock’n Rose, en présence du Comité de Miss Pin-up Nouvelle Aquitaine.

16h : concert de musique Rockabilly,

17h30 – Tombola.

Buvette et food-trucks sur place..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Parking stade de foot

Fargues 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



1st edition of this festival based on the world of vintage cars, pinup cars and rockabilly as part of the Pink October campaign.

The aim is to raise as much money as possible for cancer screening.

ON THE PROGRAM

9am: road trip in vintage vehicles.

From 10am:

– Vintage car show and baptisms,

– Contest for the most beautiful vintage outfit,

– Exhibitor booths on the themes of pin-up, rockabilly and automobiles, with special guest Lycée Automobile Beau de Rochas,

– Children’s entertainment (pony rides, inflatable games, drawing competition).

11 a.m. and 2 p.m.: dance demonstrations and initiation: boogie-woogie, rock, etc.

3pm: election of Miss Rock’n Rose, in the presence of the Miss Pin-up Nouvelle Aquitaine Committee.

4pm: Rockabilly concert,

5.30pm – Tombola.

Refreshments and food-trucks on site.

1ª edición de este festival en torno al mundo de los coches clásicos, los pin-up y el rockabilly en el marco de la campaña Octubre Rosa.

El objetivo es recaudar el máximo dinero posible para la detección del cáncer.

EN EL PROGRAMA

9h: road trip en vehículos de época.

A partir de las 10h:

– Exposición de coches de época y bautizos,

– Concurso al mejor atuendo vintage,

– Puestos con expositores sobre temas pin-up, rockabilly y automóviles, con el Lycée Automobile Beau de Rochas como invitado de honor,

– Animación infantil (paseos en poni, juegos hinchables, concurso de dibujo).

11.00 y 14.00 h: demostraciones y presentaciones de baile: boogie-woogie, rock, etc.

15.00 h: elección de Miss Rock’n Rose, en presencia del Comité de Miss Pin-up Nouvelle Aquitaine.

16.00 h: concierto de música rockabilly,

17h30: tómbola.

Bar y food-trucks in situ.

1. Ausgabe dieses Festivals rund um die Welt der Oldtimer, Pinups und Rockabilly im Rahmen des Rosa Oktobers.

Ziel ist es, möglichst viele Spenden für die Krebsvorsorge zu sammeln.

AUF DEM PROGRAMM

9 Uhr: Road Trip mit Oldtimern.

Ab 10 Uhr:

– Ausstellung und Taufen von Oldtimern,

– Wettbewerb um das schönste Vintage-Outfit,

– Ausstellerstände zu den Themen: Pin-up, Rockabilly, Automobile mit dem Lycée Automobile Beau de Rochas als Ehrengast,

– Animationen für Kinder (Ponyreiten, aufblasbare Spiele, Malwettbewerb).

11.00 und 14.00 Uhr: Tanzvorführungen und -einführungen: Boogie-Woogie, Rock, etc.

15 Uhr: Wahl der Miss Rock’n Rose, in Anwesenheit des Komitees der Miss Pin-up Nouvelle Aquitaine.

16 Uhr: Konzert mit Rockabilly-Musik,

17.30 Uhr – Tombola.

Getränke und Foodtrucks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Sauternes Graves Landes Girondines