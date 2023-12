Détente Origin’algues Parking St Guirec Perros-Guirec, 8 mai 2024, Perros-Guirec.

Perros-Guirec Côtes-d'Armor

8 mai 2024, 11:45:00

Une sortie à marée basse pour découvrir la vie de l’algue, un étonnant végétal marin, et la règlementation en vigueur suivie d’une cuisine aux algues. Hummm c’est alguement bon !

Réservation à l’Office de Tourisme au plus tard 48h avant et paiement sur place au près de l’organisateur:

– 18€ la sortie aux algues (1/2 tarif pour les enfants de moins de 11 ans)

– 40€ sortie + atelier de cuisine aux algues (1/2 tarif pour les enfants de moins de 11 ans)

Rendez-vous à la Maison du Littoral de Ploumanac’h (durée 3h30). Possibilité d’apporter un pique-nique.

Munissez-vous d’un seau, d’une paire de ciseaux, de chaussures fermées allant dans l’eau et d’un coupe vent (+des petits bocaux de « récup » avec couvercle)

Annulation possible en cas de nombre d’inscrits inférieur à 6 personnes.

Parking St Guirec

Perros-Guirec, Côtes-d'Armor, Bretagne



