SPECTACLE – NOS RIVAGES – ÉQUINOXE AUTOMNE 2023 Parking sous le viaduc Louis Marin Nancy, 23 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Quartiers en fête – Crosne-Vayringe

Un spectacles Osmosis cie & rencontres : danse, concert, art visuel, espace bar, transat-lounge, projection buvette

•18h : accueil du public

•de 19h30 à 21h : performance chorégraphique

•de 21h à 23h30 : mapping et ambiance sonore

L’Automne est là…

Célébrer des Lieux, ses Habitants, le Vivant à travers une série de rendez-vous artistiques & culturels majeurs autour et lors des temps de solstices et d’équinoxes de mars 2023 à septembre 2025, un Quartier en Fête;

‘Nos RIVAGES’ FLUX de VIE lors des Solstices/Equinoxes en 2023

‘Nos TRAVERSEES’ Au COEUR de LIEUX de VIE lors des Solstices/Equinoxes en 2024.

Ces actions sont effectuées dans le cadre du dispositif ‘Quartiers en fête’ porté par la Ville de Nancy pour proposer un aménagement culturel du territoire au service des habitants et des artistes.

QUARTIERS EN FETE Crosne-Vayringe 2023/24/25 est porté par la Cie Osmosis avec la précieuse collaboration de la Ville de Nancy, de La MJC des 3 Maisons, de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat VIVEST, du cabinet d’architecture Bourbon/Zanon, de l’AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe et de toutes celles et ceux qui vivent, habitent, traversent, œuvrent au cœur de cet espace. Nos Imaginaires à la rencontre d’un Réel partagé.

Belle saison d’Equinoxes, Solstices à venir.

Concept/Auteur/Scénographie : Ali SALMI – OSMOSIS CIE

Ecriture Chorégraphique : Ali SALMI et Julie BARTHELEMY

Danseuse/r : Julie BARTHELEMY, Ali SALMI

Artiste Musicien Création Live associé : Romain AWEDUTI

Mise en espace/Images Vidéo-graphiques : Ali SALMI – Studio Tom RIEDEL

Coordination/Artiste Plasticien Live associé : Lucile BOISSONNET

Régie Plateau : Clément CHEVRIER

Régie Technique Générale/Lumières: Jean MUCKENSTURM

Images Photographiques : Studio Tom RIEDEL

avec la précieuse collaboration de la Ville de Nancy, de La MJC des 3 Maisons, du Bar Le ROYAL ROYAL, de l’Entreprise Sociale pour l’Habitat VIVEST, du cabinet d’architecture Bourbon/Zanon, de l’AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe et de toutes celles et ceux qui vivent, habitent, traversent, œuvrent au cœur de cet espace. Nos Imaginaires à la rencontre d’un Réel partagé.

•www.osmosiscie.com/

•www.facebook.com/Cie.Osmosis/

•www.instagram.com/OSMOSISCIE

(Le parking sera vidé pour l’occasion)

Entrée par le croisement des rues Oberlin, Saint Vincent de Paul

Parking site Alstom. Tout public

Samedi 2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 23:30:00. 0 EUR.

Parking sous le viaduc Louis Marin Pont de la vebe

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Quartiers en fête – Crosne-Vayringe

An Osmosis cie & rencontres show: dance, concert, visual art, bar area, deckchair-lounge, projection refreshment bar

?6pm: public welcome

?7:30pm to 9pm: choreographic performance

?9pm to 11:30pm: sound mapping and ambience

Autumn is here?

Celebrate the Places, the Inhabitants, the Living through a series of major artistic & cultural events around and during the solstices and equinoxes from March 2023 to September 2025, a Quartier en Fête;

our RIVERS? FLUX de VIE during the Solstices/Equinoxes in 2023

our TRAVERSEES? IN THE HEART OF PLACES OF LIFE during the Solstices/Equinoxes in 2024.

These initiatives are part of the « Quartiers en fête » program run by the City of Nancy, which aims to promote cultural development in the area for the benefit of residents and artists alike.

QUARTIERS EN FETE Crosne-Vayringe 2023/24/25 is led by Cie Osmosis, with the invaluable collaboration of the City of Nancy, La MJC des 3 Maisons, Entreprise Sociale pour l?Habitat VIVEST, the Bourbon/Zanon architecture firm, AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe and all those who live, cross and work in the heart of this area. Our Imaginations meet a shared Reality.

A fine season of Equinoxes, Solstices to come.

Concept/Author/Scenography: Ali SALMI – OSMOSIS CIE

Choreography: Ali SALMI and Julie BARTHELEMY

Dancers: Julie BARTHELEMY, Ali SALMI

Associated Live Creation Musician: Romain AWEDUTI

Mise en espace/Images Vidéo-graphiques : Ali SALMI – Studio Tom RIEDEL

Coordination/Associated Live Visual Artist: Lucile BOISSONNET

Stage Manager: Clément CHEVRIER

Technical Lighting Manager: Jean MUCKENSTURM

Photographic images: Studio Tom RIEDEL

with the invaluable collaboration of the City of Nancy, La MJC des 3 Maisons, the Bar Le ROYAL ROYAL, Entreprise Sociale pour l?Habitat VIVEST, the Bourbon/Zanon architectural firm, AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe and all those who live, live, cross and work in the heart of this space. Our imaginations meet a shared reality.

?www.osmosiscie.com/

?www.facebook.com/Cie.Osmosis/

?www.instagram.com/OSMOSISCIE

(The parking lot will be emptied for the occasion)

Entrance via the intersection of Rue Oberlin and Rue Saint Vincent de Paul

Alstom site parking lot

Fiestas de barrio – Crosne-Vayringe

Un espectáculo Osmosis cie & rencontres: danza, concierto, arte visual, zona de bar, tumbona-lounge, proyección, bar de refrescos

18.00 h: acogida del público

19.30 h a 21.00 h: espectáculo coreográfico

de 21.00 a 23.30 h: mapping y efectos sonoros

El otoño ya está aquí

Celebrar los lugares, las personas y la vida a través de una serie de grandes eventos artísticos y culturales alrededor y durante los solsticios y equinoccios desde marzo de 2023 hasta septiembre de 2025, un Quartier en Fête;

¿Nuestros RÍOS? FLUJOS DE VIDA durante los Solsticios/Equinoccios en 2023

¿Nuestros CRUCES? EN EL CORAZÓN DE LOS LUGARES DE LA VIDA durante los Solsticios/Equinoccios en 2024.

Estas iniciativas se inscriben en el marco del programa « Quartiers en fête » (barrios en fiesta) de la ciudad de Nancy, cuyo objetivo es desarrollar actividades culturales para los vecinos y artistas.

QUARTIERS EN FETE Crosne-Vayringe 2023/24/25 está dirigido por la Cie Osmosis con el inestimable apoyo de la Ciudad de Nancy, La MJC des 3 Maisons, Entreprise Sociale pour l’Habitat VIVEST, el estudio de arquitectura Bourbon/Zanon, la AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe y todos aquellos que viven, conviven, cruzan y trabajan en el corazón de esta zona. Nuestras imaginaciones se encuentran con una realidad compartida.

Una buena temporada de Equinoccios, Solsticios por venir.

Concepto/Autor/Escenografía: Ali SALMI – OSMOSIS CIE

Coreografía: Ali SALMI y Julie BARTHELEMY

Bailarines: Julie BARTHELEMY, Ali SALMI

Músico de creación en directo asociado: Romain AWEDUTI

Dirección/Vídeo gráfico: Ali SALMI – Studio Tom RIEDEL

Coordinación/Artista visual en directo: Lucile BOISSONNET

Director de escena: Clément CHEVRIER

Técnico general/iluminación: Jean MUCKENSTURM

Imágenes fotográficas: Studio Tom RIEDEL

con la inestimable colaboración de la Ciudad de Nancy, La MJC des 3 Maisons, el Bar Le ROYAL ROYAL, la Entreprise Sociale pour l’Habitat VIVEST, el estudio de arquitectura Bourbon/Zanon, la AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe y todos aquellos que viven, cruzan y trabajan en el corazón de este espacio. Nuestras imaginaciones se encuentran con una realidad compartida.

www.osmosiscie.com/

www.facebook.com/Cie.Osmosis/

www.instagram.com/OSMOSISCIE

(El aparcamiento se vaciará para la ocasión)

Entrada por el cruce de las calles Oberlin y Saint Vincent de Paul

Aparcamiento en los terrenos de Alstom

Stadtviertel in Feierlaune – Crosne-Vayringe

Un spectacles Osmosis cie & rencontres : Tanz, Konzert, visuelle Kunst, Barbereich, Liegestuhl-Lounge, Projektion Buvette

?18 Uhr: Empfang des Publikums

?von 19.30 bis 21 Uhr: choreografische Performance

?von 21 Uhr bis 23.30 Uhr: Mapping und Klangatmosphäre

Der Herbst ist da?

Feiern Sie die Orte, ihre Bewohner und das Lebendige mit einer Reihe von großen künstlerischen und kulturellen Veranstaltungen rund um und während der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen von März 2023 bis September 2025, ein Stadtviertel in Feierlaune;

unsere Flüsse? FLÜSSE DES LEBENS während der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen 2023

unsere ÜBERGÄNGE? In das Herz von Orten des Lebens während der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen im Jahr 2024.

Diese Aktionen werden im Rahmen des Programms « Quartiers en fête » durchgeführt, das von der Stadt Nancy getragen wird, um die kulturelle Entwicklung der Region im Dienste der Einwohner und der Künstler zu fördern.

QUARTIERS EN FETE Crosne-Vayringe 2023/24/25 wird von der Cie Osmosis in Zusammenarbeit mit der Stadt Nancy, der MJC des 3 Maisons, der Entreprise Sociale pour l’Habitat VIVEST, dem Architekturbüro Bourbon/Zanon, der AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe und allen, die in diesem Raum leben, wohnen, ihn durchqueren und dort arbeiten, getragen. Unsere Phantasien treffen auf eine gemeinsame Realität.

Eine schöne Saison der Equinoxen, Sonnenwenden in der Zukunft.

Konzept/Autor/Szenografie: Ali SALMI – OSMOSIS CIE

Choreographisches Schreiben: Ali SALMI und Julie BARTHELEMY

Tänzer/in: Julie BARTHELEMY, Ali SALMI

Assoziierter Künstler Musiker Live-Kreation: Romain AWEDUTI

Räumliche Gestaltung/Video-grafische Bilder : Ali SALMI – Studio Tom RIEDEL

Koordination/plastischer Künstler Live associé: Lucile BOISSONNET

Regie der Bühne: Clément CHEVRIER

Allgemeine technische Regie/Lichttechnik: Jean MUCKENSTURM

Fotografische Bilder: Studio Tom RIEDEL

mit der wertvollen Zusammenarbeit der Stadt Nancy, der MJC des 3 Maisons, der Bar Le ROYAL ROYAL, der Entreprise Sociale pour l’Habitat VIVEST, des Architekturbüros Bourbon/Zanon, der AVQ Trois Maisons-Crosne-Vayringe und all derer, die in diesem Raum leben, wohnen, durch ihn hindurchgehen und in ihm arbeiten. Unsere Vorstellungen treffen auf eine gemeinsame Realität.

www.osmosiscie.com/

?www.facebook.com/Cie.Osmosis/

www.instagram.com/OSMOSISCIE

(Der Parkplatz wird für diesen Anlass geräumt.)

Eingang über die Kreuzung der Rue Oberlin, Rue Saint Vincent de Paul

Parkplatz Alstom-Gelände

Mise à jour le 2023-09-20 par DESTINATION NANCY