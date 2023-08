Pressage de pommes – Parking salle Zunino Tourouvre au Perche, 25 octobre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Pour la troisième année consécutive, La Ferme d’Apolline sollicite la venue de Pressi-mobile.

Le camion se positionnera sur le parking de la salle Zunino. La Ferme y transformera son jus qu’elle propose à la vente sous forme de push-up de 3L.

Toute personne souhaitant transformer son jus pourra y participer. Les personnes seront invitées à s’inscrire sur https://www.pressi-mobile.fr/reserver-en-ligne.php une fois les créneaux créés. L’objectif, vous arrivez avec vos pommes et vous repartez avec votre jus..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . .

Parking salle Zunino Rue du gemaral de Gaulle

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



For the second year in a row, La Ferme d’Apolline requests the arrival of Pressi-mobile.

The truck will be positioned on the parking lot of the Zunino hall. The farm will transform its juice and offer it for sale in the form of 3L push-ups.

Anyone wishing to process their juice can participate. People will be invited to sign up at https://www.pressi-mobile.fr/reserver-en-ligne.php once the slots are created. The objective, you arrive with your apples and you leave with your juice.

Por tercer año consecutivo, La Ferme d’Apolline invita a Pressi-móvil a visitarla.

El camión estará estacionado en el aparcamiento de la Salle Zunino. La granja transformará su zumo y lo venderá en envases de 3 litros.

Todos los que lo deseen podrán participar en la elaboración de su propio zumo. Se invitará a la gente a inscribirse en https://www.pressi-mobile.fr/reserver-en-ligne.php una vez que se hayan creado las plazas. El objetivo es llegar con las manzanas y marcharse con el zumo.

Im dritten Jahr in Folge bittet La Ferme d’Apolline um den Besuch des Pressi-Mobils.

Der LKW wird sich auf dem Parkplatz der Zuninohalle positionieren. Die Ferme wird dort ihren Saft verarbeiten, den sie in Form von 3-Liter-Push-ups zum Verkauf anbietet.

Jede Person, die ihren Saft verarbeiten möchte, kann daran teilnehmen. Die Personen werden aufgefordert, sich unter https://www.pressi-mobile.fr/reserver-en-ligne.php anzumelden, sobald die Zeitfenster eingerichtet sind. Das Ziel ist, dass Sie mit Ihren Äpfeln kommen und mit Ihrem Saft wieder gehen.

